Каррера: теперь билеты бразильцам буду покупать только я

Главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера рассказал о причинах, по которым бразильские футболисты команды опоздали на сборы.

«Я добавил бразильцам всего пару дней. Они попросили об этом после матча с ЦСКА. Ребятам предстояли длинные перелеты в Бразилию и обратно. Это занимает почти сутки. Не знаю, схитрили они немного или мы друг друга недопоняли, но мы договаривались, что 12 января они будут здесь», — приводит слова Карреры 8news.ru.

По словам итальянца, он имел в виду то, что 12 января бразильцы уже будут в состоянии тренироваться.

«Что ж, с этого момента билеты им покупать буду только я. Всегда, если кому-то что-то надо, ребята приходят, и мы вместе решаем вопрос. Но теперь организацией перелетов всех игроков я, и правда, займусь сам», — добавил Каррера.

Ранее Вериссимо сообщил, что заявления о его возможном переходе в «Спартак» делали мошенники.