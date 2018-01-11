Вериссимо сообщил, что заявления о его возможном переходе в «Спартак» делали мошенники

Защитник бразильского «Сантоса» Лукас Вериссимо выступил с официальным заявлением по поводу информации о его возможном трансфере в московский «Спартак».

«В последнее время обо мне ходит много разных слухов, и я бы хотел прояснить ситуацию. Многие представляются моими агентами и выходят на рынок, преследуя свои интересы. Это подрывает и моё имя, и имя моих настоящих агентов», — говорится в заявлении Вериссимо.

Он отметил, что его интересы представляют только два агента — Маркос Рибейро из MGS Sport и Апаресидо Инасио из AIRC Sport. Только они имеют право вести переговоры и делать заявления от его имени.

«На сегодня я сосредоточен только на проведении хорошей предсезонной подготовки с «Сантосом», а всё остальное поручаю агентам. Все остальные, кого я не упомянул выше, не являются моими представителями и не могут действовать от моего имени. Спасибо за понимание», — подытожил футболист.

Ранее сообщалось, что «Спартак» проведёт новый раунд переговоров с «Сантосом» по трансферу Вериссимо.