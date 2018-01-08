«Спартак» проведёт новый раунд переговоров с «Сантосом» по трансферу Вериссимо

Защитник «Сантоса» Лукас Вериссимо может перейти в «Спартак».

По информации ТАСС, стороны проведут новый раунд переговоров во вторник, 9 января.

«Переговоры по Вериссимо со «Спартаком» не заблокированы, а приостановлены. Сейчас вопрос заключается в финансовых нюансах, по которым у нас с московским клубом имеются незначительные разногласия. На вторник у нас запланирован ещё один раунд переговоров. В случае достижения соглашения игрок отправится на медицинское обследование», — сказал член совета директоров по управлению бразильским клубом Рафаэль Вита.

Действующий контракт Вериссимо с «Сантосом» рассчитан до июля 2022 года.

Ранее сообщалось, что руководство «Сантоса» наложило вето на трансфер футболиста Вериссимо в «Спартак».