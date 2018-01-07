Руководство «Сантоса» наложило вето на трансфер футболиста Вериссимо в «Спартак»

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Президент «Сантоса» Жозе Карлос Перес обсудил с комитетом по управлению клубом возможность трансфера футболиста Лукаса Вериссимо в московский «Спартак».

Как сообщает Globo Esporte, руководство «Сантоса» считает неприемлемым предложение российской команды — €6 млн и 10% с последующей продажи игрока.

В Бразилии готовы расстаться с защитником за €8 млн либо €7 млн и 10% с последующей продажи.

Ранее сообщалось, что «Спартак» рассчитывает завершить трансфер Вериссимо на следующей неделе.

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