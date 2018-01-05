СМИ: «Спартак» рассчитывает завершить трансфер Вериссимо на следующей неделе

Московский «Спартак» планирует оформить переход защитника бразильского «Сантоса» Вериссимо на следующей неделе.

Как сообщает Globo Esporte, «Спартак» предлагает за игрока €8 млн, в ближайшие дни клубы должны снова сесть за стол переговоров.

По информации издания, «Сантос» отпустит игрока из-за финансовых проблем в клубе.

22-летний Вериссимо защищает цвета «Сантоса» с 2015 года, провёл за клуб 68 матчей и забил один мяч.

Ранее сообщалось, что руководство «Сантоса» приняло предложение «Спартака» по Вериссимо.