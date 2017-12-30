СМИ: «Спартак» заплатит €8 млн за футболиста «Сантоса» Вериссимо

Бразильский футбольный клуб «Сантос» устроило предложение московского «Спартака» о трансфере защитника Лукаса Вериссимо.

«Спартак» заплатит за бразильца €8 млн, сообщает Gazeta Esportiva.

Руководство бразильского клуба осталось довольно предложением, однако трансфер будет возможен только после вступления в должность нового президента «Сантоса». Инаугурация Жозе Карлоса Переса состоится 2 января.

Ранее сообщалось, что «Спартак» готов предложить €7 млн за футболиста бразильского «Сантоса».