СМИ: «Спартак» заплатит €8 млн за футболиста «Сантоса» Вериссимо

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Бразильский футбольный клуб «Сантос» устроило предложение московского «Спартака» о трансфере защитника Лукаса Вериссимо.

«Спартак» заплатит за бразильца €8 млн, сообщает Gazeta Esportiva.

Руководство бразильского клуба осталось довольно предложением, однако трансфер будет возможен только после вступления в должность нового президента «Сантоса». Инаугурация Жозе Карлоса Переса состоится 2 января.

Ранее сообщалось, что «Спартак» готов предложить €7 млн за футболиста бразильского «Сантоса».

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