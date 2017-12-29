СМИ: «Спартак» готов предложить €7 млн за футболиста бразильского «Сантоса»

Московский «Спартак» проявляет интерес к защитнику бразильского «Сантоса» Лукасу Вериссимо.

Как сообщает Goal, «Спартак» уже контактировал с «Сантосом» относительно трансфера Вериссимо и планирует предложить за него €7 млн.

Отмечается, что также интерес к игроку проявляют португальская «Бенфика», французский «Сент-Этьен» и итальянский «Удинезе», готовые предложить за него €8 млн.

22-летний Вериссимо защищает цвета «Сантоса» с 2015 года, провёл за клуб 68 матчей и забил один мяч.

Ранее сообщалось, что полузащитник «Краснодара» Вячеслав Подберёзкин перейдёт в казанский «Рубин» на правах аренды.