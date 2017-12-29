СМИ: Футболист «Краснодара» перейдёт в «Рубин» на правах аренды

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Полузащитник «Краснодара» Вячеслав Подберёзкин проведёт остаток сезона в казанском «Рубине» на правах аренды.

Об этом сообщает «Чемпионат».

Отмечается, что в услугах Подберёзкина лично заинтересован главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев.

Казанский клуб возьмёт Подберёзкина в аренду до конца сезона-2017/18 с правом приоритетного выкупа.

25-летний полузащитник является воспитанником московского ЦСКА. До «Краснодара» выступал за «Локомотив» и екатеринбургский «Урал». Цвета краснодарского клуба защищает с 2016 года: провёл 32 матча и забил один мяч.

Ранее сообщалось, что санкт-петербургский «Зенит» может взять в аренду футболиста туринского «Ювентуса».

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