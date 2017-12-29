СМИ: «Зенит» заинтересован в услугах футболиста «Ювентуса»

Санкт-петербургский «Зенит» проявляет интерес к нападающему туринского «Ювентуса» Марко Пьяце.

Об этом сообщает на своём официальном сайте журналист Джанлука Ди Марцио.

По его словам, к Пьяце, помимо «Зенита», проявляют интерес немецкий «Шальке» и французский «Монако».

При этом сам «Ювентус» не хочет продавать игрока, однако готов отдать его в аренду до конца нынешнего сезона.

22-летний хорват защищает цвета «Ювентуса» с 2016 года, провёл за клуб 14 матчей, не отметившись забитыми мячами.

Ранее российская компания ProSports Management, клиентом которой является нападающий «Краснодара» и сборной России Фёдор Смолов, опровергла слухи о возможном уходе футболиста из клуба в зимнее трансферное окно.