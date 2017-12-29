Агенты опровергли информацию о возможном уходе Смолова из «Краснодара»

Российская компания ProSports Management, клиентом которой является нападающий «Краснодара» и сборной России Фёдор Смолов, опровергла слухи о возможном уходе футболиста из клуба в зимнее трансферное окно.

На своей официальной странице в социальной сети Instagram представители ProSports Management прокомментировали слова комментатора «Матч ТВ» Нобеля Арустамяна о возможном переходе Смолова в английский «Вест Хэм Юнайтед».

Как заявил журналист, «Краснодар» согласился отпустить Смолова в «Вест Хэм» за £11 млн. Он также отметил, что в настоящее время решение остаётся за самим игроком.

В компании назвали информацию Арустамяна не соответствующей действительности.

Ранее издание Marca назвало Смолова «краснодарским танком» и включило его в список 100 лучших футболистов года.