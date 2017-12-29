Агенты опровергли информацию о возможном уходе Смолова из «Краснодара»
Как часто в последнее время. К сожалению... #fakenewspic.twitter.com/ME8m5d2knV— ProSports Management (@ProsportsMgm) 29 декабря 2017 г.
На своей официальной странице в социальной сети Instagram представители ProSports Management прокомментировали слова комментатора «Матч ТВ» Нобеля Арустамяна о возможном переходе Смолова в английский «Вест Хэм Юнайтед».
Как заявил журналист, «Краснодар» согласился отпустить Смолова в «Вест Хэм» за £11 млн. Он также отметил, что в настоящее время решение остаётся за самим игроком.
В компании назвали информацию Арустамяна не соответствующей действительности.
Ранее издание Marca назвало Смолова «краснодарским танком» и включило его в список 100 лучших футболистов года.