«Краснодар» досрочно вернул Сорокина из аренды в «Рубине»

Короткая ссылка
Клуб Российской премьер-лиги «Краснодар» объявил о досрочном возвращении защитника Егора Сорокина из аренды в казанском «Рубине».
«Краснодар» досрочно вернул Сорокина из аренды в «Рубине»
  • © Алексей Даничев
  • РИА Новости

Как сообщает пресс-служба «Краснодара», клуб принял решение активировать опцию включения Сорокина в свой состав — и он присоединится к команде после зимнего отпуска.

24-летний защитник перешёл в «Краснодар» в сентябре, но на правах аренды остался в «Рубине», за который играл с 2014 года. В текущем сезоне в его активе 15 матчей за казанский клуб во всех турнирах.

Ранее «Краснодар» объявил о трансфере Игнатьева в «Рубин».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить