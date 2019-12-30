«Краснодар» досрочно вернул Сорокина из аренды в «Рубине»

Клуб Российской премьер-лиги «Краснодар» объявил о досрочном возвращении защитника Егора Сорокина из аренды в казанском «Рубине».

Как сообщает пресс-служба «Краснодара», клуб принял решение активировать опцию включения Сорокина в свой состав — и он присоединится к команде после зимнего отпуска.

24-летний защитник перешёл в «Краснодар» в сентябре, но на правах аренды остался в «Рубине», за который играл с 2014 года. В текущем сезоне в его активе 15 матчей за казанский клуб во всех турнирах.

Ранее «Краснодар» объявил о трансфере Игнатьева в «Рубин».