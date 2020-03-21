Президент Сербии Вучич пригрозил арестовать звезду «Реала» Йовича из-за несоблюдения карантина
Первый из игроков выступает за мадридский «Реал», второй — за «Асколи».
«Не могу понять этих молодых людей, которые являются миллионерами и хотят показать, что могут всё. Я уверен, они раскаиваются за то, что натворили. Надеюсь, после придания их случаям огласки оба будут оставаться в изоляции. Один находится в своей квартире, другой изолирован по всем правилам в гостиничном номере. Если они выйдут на улицу, то будут немедленно арестованы. Надеюсь, они не сделают этого», — приводит слова Вучича «Спортски журнал».
Ранее сообщалось, что президент футбольного клуба «Интернасьонал» заразился COVID-19.