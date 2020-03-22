Бах заявил, что решение по ОИ-2020 будет принято в течение четырёх недель

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Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил, что окончательное решение по летней Олимпиаде 2020 года в Токио будет принято в течение четырёх недель.
Бах заявил, что решение по ОИ-2020 будет принято в течение четырёх недель
  • © Urs Lindt/Keystone Press Agency
  • globallookpress.com

«Вместе со всеми заинтересованными сторонами мы начали подробно обсуждать данную ситуацию. Мы оценим ситуацию в области здравоохранения во всём мире и её влияние на Игры, включая сценарий отсрочки соревнований. Мы очень усердно работаем, и мы уверены, что завершим эти обсуждения в течение следующих четырёх недель», — приводит слова Баха официальный сайт МОК.

Игры в Токио должны пройти с 24 июля по 9 августа.

11 марта ВОЗ объявила вспышку нового коронавируса пандемией. На данный момент число заражённых превысило 300 тыс., свыше 13 тыс. человек скончались. В большинстве стран введены ограничения на проведение массовых мероприятий, в том числе спортивных.

При этом пока оргкомитет ОИ-2020 в Токио продолжает подготовку к соревнованиям.

Ранее пловец Ле Кло заявил, что не понимает, как готовиться к Играм-2020.

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