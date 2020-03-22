Пловец Ле Кло заявил, что не понимает, как готовиться к Играм-2020

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Олимпийский чемпион по плаванию, южноафриканец Чад Ле Кло заявил, что не понимает, как ему готовиться к летним Олимпийским играм 2020 года в текущей ситуации с пандемией коронавируса.
Пловец Ле Кло заявил, что не понимает, как готовиться к Играм-2020
  • © Fabio Ferrari/Lapresse
  • globallookpress.com

«Реального плана на будущее нет. У меня нет тренера, нет партнёров для тренировок, я могу застрять дома до самой Олимпиады. Если будут закрыты спортивные залы и здесь, то у меня нет плана Б — это пугает. Я общался с некоторыми парнями, застрявшими в своих домах, они не могут тренироваться», — приводит слова Ле Кло Reuters.

Ряд национальных и международных спортивных федераций публично выступил за перенос Олимпиады в Токио, которая должна пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года.

Ранее сообщалось, что Максимилиан Хартунг готов отказаться от выступления на ОИ-2020, если они не будут перенесены.

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