Фехтовальщик Хартунг готов отказаться от выступления на ОИ-2020, если они не будут перенесены

Чемпион мира по фехтованию немец Максимилиан Хартунг заявил, что откажется от выступления на летних Олимпийских играх в Токио в случае, если Международный олимпийский комитет (МОК) примет решение провести соревнования в запланированные даты, несмотря на пандемию коронавируса.

«Я не приму участия в Олимпийских играх, если они состоятся в запланированные даты. Я хочу отказом показать своё отношение к сложившейся ситуации с пандемией коронавируса и совершить правильный поступок», — приводит слова Хартунга ZDF.

Олимпиада в Токио должна пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года.

Ранее сообщалось, что большинство испанских легкоатлетов выступают за перенос ОИ-2020.