Большинство испанских легкоатлетов выступают за перенос ОИ-2020

Королевская испанская федерация лёгкой атлетики (RFEA) выступила за перенос летних Олимпийских игр в Токио 2020 года из-за пандемии коронавируса.

«Мы полностью поддерживаем проведение Олимпийских игр, но мы понимаем, что сейчас нет обстоятельств, которые гарантировали бы адекватную подготовку и возможность соревноваться на равных условиях, не подвергая риску своё здоровье. При всём уважении к компетентным органам, принимающим это решение, совет управляющих RFEA, основываясь на большинстве голосов испанских атлетов, выступает за перенос Олимпиады в Токио», — говорится в заявлении RFEA.

Олимпиада в Токио должна пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года.

Ранее сообщалось, что Королевская испанская футбольная федерация призвала перенести ОИ-2020.