RFEF призвала перенести ОИ-2020

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Президент Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) Луис Рубиалес призвал Международный олимпийский комитет (МОК) перенести летние Игры в Токио 2020 года из-за пандемии коронавируса.
RFEF призвала перенести ОИ-2020
  • Reuters

«В нынешних условиях спорт должен отойти на второй план, забота о здоровье должна быть на первом месте», — приводит слова Рубиалеса пресс-служба RFEF.

Отмечается, что Рубиалес на встрече с представителями других испанских спортивных федераций передал просьбу о переносе Игр Хуану Антонио Самаранчу — младшему, который является членом МОК.

Ранее сообщалось, что, по мнению главы World Athletics Себастьяна Коэ, нет никакой необходимости любой ценой провести ОИ-2020.

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