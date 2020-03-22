RFEF призвала перенести ОИ-2020
- Reuters
«В нынешних условиях спорт должен отойти на второй план, забота о здоровье должна быть на первом месте», — приводит слова Рубиалеса пресс-служба RFEF.
Отмечается, что Рубиалес на встрече с представителями других испанских спортивных федераций передал просьбу о переносе Игр Хуану Антонио Самаранчу — младшему, который является членом МОК.
Ранее сообщалось, что, по мнению главы World Athletics Себастьяна Коэ, нет никакой необходимости любой ценой провести ОИ-2020.