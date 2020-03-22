Коэ: я не думаю, что необходимо любой ценой провести ОИ-2020

Президент World Athletics Себастьян Коэ высказал мнение о ситуации вокруг решения по проведению Олимпийских игр в Токио 2020 года в свете пандемии коронавируса.

«Я не думаю, что необходимо любой ценой провести Олимпийские игры, совершенно точно нельзя рисковать безопасностью атлетов. Необходимость быстрого принятия решения об отмене Игр может стать очевидной в ближайшие дни или недели. Вопрос о неравных условиях при подготовке к Играм также имеет важнейшее значение, мы рассматриваем различные варианты решения по проведению Игр ежедневно, даже ежечасно», — приводит слова Коэ AFP.

Олимпиада в Токио должна пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года.

Ранее сообщалось, что Федерация лёгкой атлетики США призвала перенести ОИ-2020.