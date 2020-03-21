Федерация лёгкой атлетики США призвала перенести ОИ-2020

Короткая ссылка
Федерация лёгкой атлетики обратилась к Олимпийскому комитету США с просьбой обсудить с Международным олимпийским комитетом (МОК) возможность переноса Игр 2020 года в Токио из-за угрозы пандемии коронавируса.
Федерация лёгкой атлетики США призвала перенести ОИ-2020
  • РИА Новости

«Нашей целью всегда являлось достижение спортивного превосходства на Олимпийских играх, но не за счёт безопасности и благополучия наших спортсменов», — говорится в письме Федерации лёгкой атлетики США, текст которого передаёт Reuters.

Олимпиада в Токио должна пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года.

Прежде с просьбой перенести Игры в Токио выступили национальные олимпийские комитеты Бразилии, Колумбии, Норвегии и Словении.

Ранее сообщалось, что оргкомитет ОИ-2020 в Токио продолжает подготовку к соревнованиям.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить