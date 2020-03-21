Федерация лёгкой атлетики США призвала перенести ОИ-2020

Федерация лёгкой атлетики обратилась к Олимпийскому комитету США с просьбой обсудить с Международным олимпийским комитетом (МОК) возможность переноса Игр 2020 года в Токио из-за угрозы пандемии коронавируса.

«Нашей целью всегда являлось достижение спортивного превосходства на Олимпийских играх, но не за счёт безопасности и благополучия наших спортсменов», — говорится в письме Федерации лёгкой атлетики США, текст которого передаёт Reuters.

Олимпиада в Токио должна пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года.

Прежде с просьбой перенести Игры в Токио выступили национальные олимпийские комитеты Бразилии, Колумбии, Норвегии и Словении.

Ранее сообщалось, что оргкомитет ОИ-2020 в Токио продолжает подготовку к соревнованиям.