«Сейчас главная задача — победить вирус»: в России положительно восприняли отмену ЧМ по хоккею

Решение отменить чемпионат мира по хоккею 2020 года из-за эпидемии коронавируса было единственно возможным в сложившейся ситуации. Об этом заявил депутат Госдумы РФ Вячеслав Фетисов. В то же время он предположил, что оно непросто далось президенту IIHF Рене Фазелю, покидающему свой пост в нынешнем году. Бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков отметил, что проведение турнира без зрителей не имело бы смысла, а трёхкратный чемпион мира Валерий Каменский подчеркнул, что на данный момент первостепенной задачей является победа над заболеванием.

Очередным крупным соревнованием, отменённым из-за пандемии коронавируса, стал чемпионат мира по хоккею. Он должен был пройти с 8 по 24 мая в швейцарских городах Цюрих и Лозанна. Руководство Международной федерации хоккея на льду (IIHF) до последнего пыталось сохранить турнир, однако в итоге приняло решение не рисковать здоровьем его участников.

«Я только что прожил самый болезненный момент в своей карьере на посту главы IIHF. Даже если кризис в области здравоохранения ослабнет к маю, было неразумно ждать так долго. Наше решение обусловлено простым здравым смыслом. Все лиги остановлены, стадионы закрыты. Теперь игроки могут кататься только на стационарных велосипедах в своих подвалах», — цитирует президента организации Рене Фазеля «Чемпионат» со ссылкой на Le Matin.

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Решение о новых датах будет принято на очередном конгрессе IIHF. Заседания традиционно проходят во время чемпионатов мира, однако в нынешнем году он также будет перенесён на более поздний срок.

При этом канадский аналитик Даррен Дрегер сообщил, что график проведения турниров сдвинется ровно на один год, в связи с чем ЧМ-2023 в Санкт-Петербурге будет перенесён на 2024 год. Однако Фазель данную информацию не подтвердил, призвав дождаться вердикта конгресса.

В России отмену первенства планеты встретили с пониманием. Знаменитый хоккеист, а ныне депутат Госдумы РФ Вячеслав Фетисов назвал её ожидаемой. По его словам, в связи со сложившейся ситуацией подобные решения принимаются не на уровне спортивных организаций, а гораздо выше — властями государств.

«Для Фазеля этот чемпионат мира был принципиальной вещью, он заканчивает своё президентство и у себя на родине в Швейцарии хотел попрощаться с большим хоккеем. Наверное, он до последнего взвешивал все шансы по этому решению, но оно было единственным, которое можно было принять в этой ситуации», — приводит слова Фетисова РИА Новости.

17 марта руководство Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) также приостановило розыгрыш Кубка Гагарина. Его дальнейшая судьба пока неизвестна, однако отмена чемпионата мира может позволить завершить внутренние соревнования.

«Досрочное завершение сезона сборных — не повод откладывать наши дела. Подготовка к следующему сезону уже началась. Мы благодарим болельщиков за поддержку, хоккеистов, тренеров — всех, кто работает с нашими командами, — за кропотливый труд, который мы обязательно перенесём на следующий год. В то же время хоккейный сезон ещё не закончен. Мы надеемся, что чемпионаты России, детские и юношеские соревнования будут доиграны», — подчеркнул президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк.

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Бывший тренер сборной России Вячеслав Быков порассуждал на тему того, в какой форме могло бы пройти первенство планеты. По его мнению, в IIHF приняли правильное решение, так как проведение столь значимого события при пустых трибунах не имело бы смысла.

«Были прецеденты, когда какие-то матчи игрались без зрителей. Но такое обычно случалось, когда кого-то за что-то наказывали. А здесь кого мы наказываем? Зачем играть чемпионат мира без зрителей? Логики в этом нет, только сами себя накажем. Дадим спортсменам возможность получить самоудовлетворение, но игра без болельщиков — это неправильно. Сейчас это как пир во время чумы. Кто-то празднует, а кто-то умирает», — уверен Быков.

В свою очередь, бронзовый призёр Олимпийских игр 2002 года Андрей Николишин напомнил, что из-за пандемии коронавируса и карантина, введённого в некоторых странах, многие спортсмены и вовсе лишились возможности полноценно тренироваться.

«Решение ожидаемое, всё шло к отмене чемпионата мира. В таких условиях уже нецелесообразно было ехать в Швейцарию и играть. Никто же не тренируется, не готовится. Даже если бы IIHF решила всё равно провести соревнования, в нынешних условиях многие сборные просто не поехали. А смысл?» — заявил Николишин.

По словам трёхкратного чемпиона мира Валерия Каменского, проводить соревнования нужно уже после разрешения ситуации с коронавирусом.

«Сейчас главная задача — победить этот вирус, потом уже проводить развлекательные мероприятия, спортивные соревнования. Наша сборная всегда бьётся за высшие места, поэтому, естественно, все рассчитывали на хороший результат. Тем более в Швейцарии нам всегда везёт, мы всегда выигрываем золотые медали. Обидно, что так произошло, но это жизнь, надо принимать её такой, какая она есть», — цитирует Каменского ТАСС.

В свою очередь, двукратный обладатель золота Олимпийских игр Александр Кожевников отметил, что такого решения стоило ожидать ещё в начале эпидемии, так как швейцарские власти крайне серьёзно относятся к подобным ситуациям. В то же время он предположил, что отмена соревнований негативно скажется не только на спорте.

«Швейцарцам легче потерять деньги, чем народ. Они всего страшно боятся, поэтому было понятно, что рисковать там не намерены. Обидно за весь спорт, не только за хоккей. Для телевидения вообще наступает кошмар. Посмотрите, что они сейчас творят, это же невыносимо смотреть. Все будут сидеть в интернете, а телевидение само себя убьёт», — приводит слова Кожевникова «Чемпионат».

При этом депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищёв предположил, что международная федерация поторопилась с отменой чемпионата мира. По его словам, соревнования могли бы состояться летом нынешнего года.

«Последние надежды, которые питала наша хоккейная братия, растаяли. Новость, конечно, неприятная. На достаточно серьёзном уровне обсуждался перенос турнира, в частности, в Сочи, в Россию. Но, наверное, сейчас не те времена. Главное — это здоровье спортсменов и болельщиков. Мы с пониманием относимся к ситуации. Но я считаю, что чемпионат мира было бы лучше перенести на более поздний срок, чем отменять», — приводит слова Свищёва Sport24.