Быков оценил решение отменить ЧМ по хоккею из-за коронавируса

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Бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков высказался о решении Международной федерации хоккея (IIHF) отменить чемпионат мира 2020 года из-за распространения коронавируса.
Быков оценил решение отменить ЧМ по хоккею из-за коронавируса
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«Дело в том, что мир сейчас действительно столкнулся с такой опасностью, поэтому со спортом нужно отойти в сторону. Решение, которое было принято, правильное», — приводит слова Быкова «Матч ТВ».

Он также призвал всех людей соблюдать правила карантина, чтобы остановить распространение вируса. 

21 марта IIHF объявила об отмене чемпионата мира — 2020, который должен был пройти в Швейцарии с 8 по 24 мая.

11 марта ВОЗ объявила вспышку нового коронавируса пандемией. На данный момент число заражённых превысило 270 тыс., свыше 11 тыс. человек скончались.

Ранее двукратный обладатель Кубка Гагарина, а ныне хоккейный эксперт Алексей Бадюков назвал верным решением отмену ЧМ-2020 из-за коронавируса.

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