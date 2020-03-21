Бадюков назвал верным решением отмену ЧМ по хоккею из-за коронавируса

Двукратный обладатель Кубка Гагарина, а ныне хоккейный эксперт Алексей Бадюков прокомментировал решение Международной федерации хоккея (IIHF) отменить чемпионат мира 2020 года из-за распространения коронавируса.

«Это решение читалось, так как в самой Швейцарии экстренная ситуация. Изначально, когда местный чемпионат отменили из-за коронавируса, было понятно, что эта ситуация будет нарастать. Думаю, что это единственно верное решение. Во всём мире всё отменили. Тут самое главное — чтобы зараза не распространялась», — цитирует Бадюкова «Чемпионат».

По его мнению, на данный момент стоит тщательно подходить к каждому шагу.

11 марта ВОЗ объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

21 марта IIHF объявила об отмене чемпионата мира — 2020, который должен был пройти в Швейцарии с 8 по 24 мая.

Ранее трёхкратный олимпийский чемпион Виталий Давыдов высказался об отмене ЧМ по хоккею.