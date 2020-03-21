Трёхкратный олимпийский чемпион Давыдов высказался об отмене ЧМ по хоккею

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Трёхкратный олимпийский чемпион по хоккею Виталий Давыдов отреагировал на решение Международной федерации хоккея (IIHF) отменить чемпионат мира 2020 года из-за распространения коронавируса.
Трёхкратный олимпийский чемпион Давыдов высказался об отмене ЧМ по хоккею
  • Reuters

«Если турнир официально отменён, то какие могут быть вопросы. Фазель требовал отменить сезон в КХЛ, а сам ждал ещё неделю? Ну всё же отменяли по чуть-чуть. Было же ясно, что всё равно отменят», — цитирует эксперта «Чемпионат».

По его мнению, игрокам невозможно тренироваться во время эпидемии коронавируса и сложно что-то говорить с уверенностью в данной ситуации. Он также отметил, что главное в этой ситуации — здоровье болельщиков.

«Это самое главное сейчас. Остальное — это всё придёт. И чемпионаты ещё будут. Хоккей мы с вами ещё обязательно увидим, куда он денется. Что сделать, это же природа — с ней не пошалишь. Наберёмся терпения, и тогда всё будет нормально. Самое главное — это люди, а хоккей ещё обязательно будет», — добавил Давыдов.

21 марта IIHF объявила об отмене чемпионата мира — 2020, который должен был пройти в Швейцарии с 8 по 24 мая.

Ранее член комитета Госдумы России по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Дмитрий Свищёв выразил мнение, что следовало не отменять, а перенести чемпионат мира 2020 года.

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