Свищёв считает, что IIHF следовало перенести ЧМ по хоккею

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Член комитета Госдумы России по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Дмитрий Свищёв выразил мнение, что Международной федерации хоккея (IIHF) следовало не отменять, а перенести чемпионат мира 2020 года.
Свищёв считает, что IIHF следовало перенести ЧМ по хоккею
  • РИА Новости

«Мы с пониманием относимся к ситуации. Но я считаю, что чемпионат мира было бы лучше перенести на более поздний срок, чем отменять. Можно было его провести летом, если ситуация наладится», — цитирует депутата РИА Новости.

По его мнению, отмена турнира является крайней мерой, хотя можно было провести соревнования позже, к тому же, как он отметил, серьёзно обсуждался перенос чемпионата мира в Сочи.

«Но, наверное, сейчас не те времена для переноса. Главное — это здоровье спортсменов и болельщиков», — сказал Свищёв.

21 марта IIHF объявила об отмене чемпионата мира — 2020, который должен был пройти в Швейцарии с 8 по 24 мая.

Ранее олимпийский чемпион Александр Пашков, комментируя отмену ЧМ по хоккею, подчеркнул, что ситуация с коронавирусом требует серьёзных мер.

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