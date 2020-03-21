Свищёв считает, что IIHF следовало перенести ЧМ по хоккею
- РИА Новости
«Мы с пониманием относимся к ситуации. Но я считаю, что чемпионат мира было бы лучше перенести на более поздний срок, чем отменять. Можно было его провести летом, если ситуация наладится», — цитирует депутата РИА Новости.
По его мнению, отмена турнира является крайней мерой, хотя можно было провести соревнования позже, к тому же, как он отметил, серьёзно обсуждался перенос чемпионата мира в Сочи.
«Но, наверное, сейчас не те времена для переноса. Главное — это здоровье спортсменов и болельщиков», — сказал Свищёв.
21 марта IIHF объявила об отмене чемпионата мира — 2020, который должен был пройти в Швейцарии с 8 по 24 мая.
Ранее олимпийский чемпион Александр Пашков, комментируя отмену ЧМ по хоккею, подчеркнул, что ситуация с коронавирусом требует серьёзных мер.