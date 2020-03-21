Пашков об отмене ЧМ по хоккею: ситуация с коронавирусом требует серьёзных мер

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Олимпийский чемпион 1972 года по хоккею Александр Пашков прокомментировал решение отменить чемпионат мира 2020 года из-за распространения коронавируса.
Пашков об отмене ЧМ по хоккею: ситуация с коронавирусом требует серьёзных мер
  • © imago sportfotodienst
  • globallookpress.com

«Увы, из-за общей тенденции с инфекцией чемпионат мира 2020 года не смогли провести. Это решение IIHF было ожидаемо. Другое дело, что это своеобразный урок для нас, для всех спортивных организаций в России. Это пример, чего требует нынешняя ситуация с коронавирусом. Она требует серьёзных мер и ограничений», — цитирует Пашкова «Чемпионат».

Он подчеркнул, что на сегодняшний день обстоятельства сильнее любых федераций, а также выразил надежду, что данный период без спорта продлится недолго.

21 марта IIHF объявила об отмене чемпионата мира — 2020, который должен был пройти в Швейцарии с 8 по 24 мая.

Ранее Рене Фазель заявил, что IIHF застрахована от финансовых потерь из-за отмены ЧМ.

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