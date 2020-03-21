Кожевников назвал ожидаемым решение отменить ЧМ-2020 по хоккею

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников прокомментировал решение Международной федерации хоккея (IIHF) отменить чемпионат мира 2020 года в Швейцарии из-за пандемии коронавируса.

«Когда вся эта инфекция началась, то было ожидаемо и понятно, что чемпионат мира отменят. В России ещё не пик болезни, а Европа вся в кошмаре. В Швейцарии, в которой я жил, к таким вопросам подходят очень педантично и серьёзно. Им легче потерять деньги, чем народ», — приводит слова Кожевникова «Чемпионат».

Он отметил, что данная ситуация серьёзно отразится на телевидении.

«Посмотрите, что они сейчас творят, это же невыносимо смотреть. Все будут сидеть в Интернете, а телевидение само себя убьёт», — добавил олимпийский чемпион.

Матчи чемпионата мира должны пройти в швейцарских Цюрихе и Лозанне с 8 по 24 мая.

Ранее сообщалось, что IIHF отменила чемпионат мира по хоккею — 2020 из-за коронавируса.