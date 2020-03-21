Кожевников назвал ожидаемым решение отменить ЧМ-2020 по хоккею

Короткая ссылка
Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников прокомментировал решение Международной федерации хоккея (IIHF) отменить чемпионат мира 2020 года в Швейцарии из-за пандемии коронавируса.
Кожевников назвал ожидаемым решение отменить ЧМ-2020 по хоккею
  • РИА Новости

«Когда вся эта инфекция началась, то было ожидаемо и понятно, что чемпионат мира отменят. В России ещё не пик болезни, а Европа вся в кошмаре. В Швейцарии, в которой я жил, к таким вопросам подходят очень педантично и серьёзно. Им легче потерять деньги, чем народ», — приводит слова Кожевникова «Чемпионат».

Он отметил, что данная ситуация серьёзно отразится на телевидении.

«Посмотрите, что они сейчас творят, это же невыносимо смотреть. Все будут сидеть в Интернете, а телевидение само себя убьёт», — добавил олимпийский чемпион.

Матчи чемпионата мира должны пройти в швейцарских Цюрихе и Лозанне с 8 по 24 мая.

Ранее сообщалось, что IIHF отменила чемпионат мира по хоккею — 2020 из-за коронавируса.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить