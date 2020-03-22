Вице-президент IIHF: теперь ждём отмены Олимпиады в Токио

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Вице-президент Международной федерации хоккея (IIHF) Калерво Куммола прокомментировал решение организации отменить чемпионат мира 2020 года в Швейцарии из-за пандемии коронавируса.
Вице-президент IIHF: теперь ждём отмены Олимпиады в Токио
  • © Pawel Andrachiewicz/Xinhua
  • globallookpress.com

«Всё было ясно ещё в начале нынешней недели, решение было принято единогласно. Это решение хорошо для всех, теперь мы знаем, куда нужно двигаться. Теперь ждём решения об отмене летней Олимпиады. Пока что есть много факторов, из-за которых МОК пока не может принять решение. Но на деле ситуация постепенно становится невозможной, если говорить о проведении соревнований. С каждым днём это становится всё труднее», — приводит слова Куммолы Ilta-Sanomat.

21 марта IIHF объявила об отмене чемпионата мира — 2020, который должен был пройти в Швейцарии.

Ряд национальных и международных спортивных федераций публично выступил за перенос Олимпиады в Токио, которая должна пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года.

Ранее сообщалось, что оргкомитет разрабатывает альтернативный сценарий проведения ОИ-2020.

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