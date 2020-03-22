СМИ: Оргкомитет разрабатывает альтернативный сценарий проведения ОИ-2020

Оргкомитет Олимпийских игр 2020 года в Токио приступил к разработке альтернативных сценариев проведения соревнований из-за пандемии коронавируса.

«Нас попросили разработать варианты переноса Игр. Теперь мы разрабатываем альтернативные планы с учётом разных сроков», — сообщил источник в оргкомитете, слова которого передаёт Reuters.

Ряд национальных и международных спортивных федераций публично выступил за перенос Олимпиады в Токио, которая должна пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года.

Ранее сообщалось, что большинство испанских легкоатлетов выступают за перенос ОИ-2020.