СМИ: Оргкомитет разрабатывает альтернативный сценарий проведения ОИ-2020
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«Нас попросили разработать варианты переноса Игр. Теперь мы разрабатываем альтернативные планы с учётом разных сроков», — сообщил источник в оргкомитете, слова которого передаёт Reuters.
Ряд национальных и международных спортивных федераций публично выступил за перенос Олимпиады в Токио, которая должна пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года.
Ранее сообщалось, что большинство испанских легкоатлетов выступают за перенос ОИ-2020.