СМИ: Оргкомитет разрабатывает альтернативный сценарий проведения ОИ-2020

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Оргкомитет Олимпийских игр 2020 года в Токио приступил к разработке альтернативных сценариев проведения соревнований из-за пандемии коронавируса.
СМИ: Оргкомитет разрабатывает альтернативный сценарий проведения ОИ-2020
  • © Stanislav Kogiku/Keystone Press Agency
  • globallookpress.com

«Нас попросили разработать варианты переноса Игр. Теперь мы разрабатываем альтернативные планы с учётом разных сроков», — сообщил источник в оргкомитете, слова которого передаёт Reuters.

Ряд национальных и международных спортивных федераций публично выступил за перенос Олимпиады в Токио, которая должна пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года.

Ранее сообщалось, что большинство испанских легкоатлетов выступают за перенос ОИ-2020.

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