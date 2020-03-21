Фетисов назвал правильным решение об отмене ЧМ по хоккею — 2020

Бывший советский и российский хоккеист, а ныне депутат Госдумы Вячеслав Фетисов прокомментировал решение Международной федерации хоккея (IIHF) отменить чемпионат мира 2020 года в Швейцарии из-за пандемии коронавируса.

«Сейчас речь идёт о людях, их здоровье и безопасности участников. Если бы IIHF не приняла это решение, а во время чемпионата мира что-то бы произошло, то их ответственность была бы намного выше, чем сегодняшнее расстройство из-за отмены турнира», — приводит слова Фетисова ТАСС.

Он отметил, что в нынешней ситуации решение принимают не столько спортивные федерации, сколько сами страны.

«И люди сейчас сидят дома не потому, что им так нравится, а потому, что понимают, что сложилась не до конца понятная ситуация. Если мы говорим о людях, а сейчас это самая главная забота, то решение принято правильно», — добавил депутат.

21 марта IIHF объявила об отмене чемпионата мира — 2020, который должен был пройти в Швейцарии, из-за пандемии коронавируса.

Ранее сообщалось, что ФХР прокомментировала отмену ЧМ по хоккею.