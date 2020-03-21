ФХР прокомментировала отмену ЧМ по хоккею

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В Федерации хоккея России (ФХР) прокомментировали решение Международной федерации хоккея с шайбой (IIHF) отменить чемпионат мира 2020 года, который должен был пройти в Швейцарии.
ФХР прокомментировала отмену ЧМ по хоккею
  • РИА Новости

«Федерация хоккея России сожалеет об отмене турнира, но понимает необходимость такого решения IIHF, так как безопасность и здоровье людей являются наивысшей ценностью. ФХР благодарит болельщиков, игроков, тренеров, всех, кто готовился к турнирам и поддерживал команду. ФХР надеется, что часть отменённых турниров, например юниорский чемпионат мира, будет перенесена на другие сроки», — заявили в ФХР.

В федерации также заверили, что сборные России по хоккею продолжат подготовку к следующим международным стартам, в том числе к Олимпийским играм 2022 года.

Ранее IIHF отменила чемпионат мира — 2020 из-за коронавируса.

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