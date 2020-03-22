Фазель высказался о проведении в России ЧМ-2023

Президент Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель высказал мнение о проведении в России чемпионата мира 2023 года.

«На сегодняшний день чемпионат мира в следующем году пройдёт в Белоруссии и Латвии, в 2022 году — в Финляндии, в России — в 2023-м, в 2024-м — в Чехии, в 2025-м — в Швеции и Дании. Ничего не поменялось, но вы сами знаете, какая сейчас особенная ситуация, у людей есть особенные запросы и требования», — приводит слова Фазеля ТАСС.

Он отметил, что нынешняя ситуация очень не простая, и IIHF нужно проанализировать происходящее и понять, возможно ли что-то решить на ближайшем конгрессе.

«Многие люди спрашивают по поводу переноса турнира в Швейцарии, но сейчас слишком рано это обсуждать, ситуация меняется каждый день. Нам нужно смотреть, какова будет повестка конгресса, что на нем будет предложено. Будем идти шаг за шагом», — добавил глава IIHF.

21 марта IIHF объявила об отмене чемпионата мира — 2020, который должен был пройти в Швейцарии.

Ранее Фазель допустил, что IIHF может изменить места проведения предстоящих ЧМ.