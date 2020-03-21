Фазель допустил, что IIHF может изменить места проведения предстоящих ЧМ

Президент Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель заявил, что допускает возможность изменения мест проведения чемпионатов мира, запланированных на ближайшие годы.

«Рано говорить о том, когда будет проведён этот чемпионат, надо следить за ситуацией шаг за шагом. Все дальнейшие решения будет принимать совет IIHF, у нас контракт с Белоруссией и Латвией на следующий год, с Финляндией на 2022-й. На сегодняшний день статус такой: следующий чемпионат пройдёт в Белоруссии и Латвии, но всё может поменяться», — приводит слова Фазеля ТАСС.

Ранее сообщалось, что IIHF отменила чемпионат мира по хоккею — 2020 из-за коронавируса.