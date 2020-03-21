Фазель допустил, что IIHF может изменить места проведения предстоящих ЧМ

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Президент Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель заявил, что допускает возможность изменения мест проведения чемпионатов мира, запланированных на ближайшие годы.
Фазель допустил, что IIHF может изменить места проведения предстоящих ЧМ
  • © Tomi Hänninen/Newspix24
  • globallookpress.com

«Рано говорить о том, когда будет проведён этот чемпионат, надо следить за ситуацией шаг за шагом. Все дальнейшие решения будет принимать совет IIHF, у нас контракт с Белоруссией и Латвией на следующий год, с Финляндией на 2022-й. На сегодняшний день статус такой: следующий чемпионат пройдёт в Белоруссии и Латвии, но всё может поменяться», — приводит слова Фазеля ТАСС.

Ранее сообщалось, что IIHF отменила чемпионат мира по хоккею — 2020 из-за коронавируса.

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