Канадские спортсмены не поедут на ОИ-2020

Национальный олимпийский комитет Канады принял решение не отправлять сборную на предстоящие летние Игры 2020 года в Токио.

Как сообщает пресс-служба сборной, такое решение было принято совместно олимпийским, паралимпийским комитетами, комиссией спортсменов, а также правительством страны в связи с пандемией коронавируса.

Таким образом, канадская сборная стала первой, отказавшейся от участия в Играх-2020.

Прежде ряд национальных и международных спортивных федераций публично выступил за перенос Олимпиады в Токио, которая должна пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года.

Ранее глава МОК Томас Бах заявил, что решение по ОИ-2020 будет принято в течение четырёх недель.