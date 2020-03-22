«Один из самых грустных дней»: как в Испании отреагировали на смерть от коронавируса экс-президента «Реала» Санса

Лоренсо Санс навсегда останется в истории «Реала» как человек, который вернул в клуб трофей Лиги чемпионов спустя 32 года. Об этом заявил нынешний руководитель мадридцев Флорентино Перес после того, как стало известно о смерти бывшего президента от коронавируса. В свою очередь, капитан команды Серхио Рамос высказал слова соболезнования семье и друзьям умершего, а экс-защитник «Реала» Мичел Сальгадо вспомнил день знакомства с Сансом.

«Покойся с миром, президент»

Смерть бывшего президента «Реала» Лоренсо Санса по-настоящему шокировала всю Испанию. Известный функционер скончался в субботу ночью от коронавируса в возрасте 76 лет. Во вторник он попал в реанимацию с высокой температурой, и врачи несколько дней боролись за жизнь мужчины, но не смогли его спасти.

«Реал», президент клуба Флорентино Перес и совет директоров скорбят в связи со смертью Лоренсо Санса. Они выражают глубочайшие соболезнования жене и детям, а также друзьям Санса», — говорится в тексте официального заявления на сайте клуба.

Высказался о смерти соратника и сам Перес, который признался, что не мог представить себе подобное «даже в худших кошмарах».

«Лоренсо Санс стал жертвой создавшихся обстоятельств. Он был президентом, при котором кубок Лиги чемпионов вернулся в Мадрид спустя 32 года ожидания. При Сансе «Реал» продолжил расширять свою историю и величие», — приводит слова нынешнего главы «Реала» официальный сайт «сливочных».

Почтил память Санса и капитан команды Серхио Рамос.

«Очень печальный день для «Реала». Лоренсо Санс связывал вчерашний и сегодняшний дни двумя цифрами в истории: 7 и 8. Его смерть делает эти трудные дни ещё сложнее. Глубокие соболезнования семье и друзьям», — написал Рамос.

Высказался и бывший капитан мадридцев Икер Касильяс, который в настоящий момент работает в «Порту».

«Покойся с миром, президент. Крепко обнимаю семью и друзей в эти трудные времена. Особенная память всем, кто также покинул нас из-за этого смертельного вируса. Сил всем», — написал Касильяс в Instagram.

А наиболее подробный пост опубликовал бывший защитник «Реала» Мичел Сальгадо, зять функционера. Он вспомнил, что познакомился с Сансом в день своей презентации в команде.

«Вы жаловались на боль в колене, но во время презентации что-то говорили о том, над чем мы всегда смеялись: «Думаю, этот игрок останется с нами надолго». Сказано — сделано, я долго оставался в «Реале» и навсегда остался частью вашей семьи. С того момента, как мои родители умерли, Мария Лус и вы стали для меня вторыми родителями, и я всегда буду благодарен за это. Мы хорошо ладили, потому что, возможно, наши истории частично схожи: скромная семья, необходимость помогать семье двигаться вперёд и исполнять наши мечты с тяжёлой работой», — написал Сальгадо.

А другой бывший футболист команды, Предраг Миятович, заявил, что Санс для него был как отец.

«Сегодня один из самых грустных дней в моей жизни. Даже близким Лоренсо нельзя было поговорить с ним в больнице. Жаль, что из-за коронавируса не удалось навестить босса. Я всё ещё не могу поверить в то, что он умер. Санс был для меня как отец, и я так его любил… Он сыграл важную роль в моей жизни. Мы обменивались сообщениями, иногда ужинали вместе. Для меня Санс делал всё — подписал меня в «Реал», вместе мы многое пережили. Очень и очень грустно» — цитирует Миятовича Marca.

Президент, который вернул «Реал» в Лигу чемпионов

Хотя Санс и недолго был президентом «Реала», он навсегда войдёт в историю как руководитель клуба, который вернул в Мадрид Кубок Лиги чемпионов спустя 32 года.

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В детстве Лоренсо сам мечтал стать футболистом, однако спортивная карьера не задалась. Испанец провёл несколько сезонов в низших лигах, после чего повесил бутсы на гвоздь.

В бизнесе у Санса получилось всё куда лучше. Первые серьёзные деньги он заработал благодаря фабрике по производству обоев, а разбогател на продаже недвижимости.

Ещё в 1985-м Лоренсо вошёл в совет директоров «Реала», а спустя десять лет стал президентом. При этом возглавил клуб функционер в непростой период. Мадридцы погрязли в долгах и несколько лет не выигрывали чемпионат Испании. При этом президент не жалел денег на трансферы и привёз в команду Миятовича, Роберто Карлоса и Давора Шукера.

И уже в 1998-м затраты оправдались. На «Амстердам Арене» мадридцы с минимальным счётом обыграли «Ювентус» и стали обладателями Лиги чемпионов. Несмотря на это, главный тренер команды Юпп Хайнкес был отправлен в отставку.

Спустя два года «Реал» вновь выиграл главный еврокубок, на этот раз под руководством Висенте Дель Боске. Но это не помогло самому Сансу сохранить свой пост. В 2000-м он проиграл президентские выборы Пересу. Лоренсо обвиняли в том, что долги клуба при нём только выросли.

Впрочем, и после ухода из «Реала» функционер не расстался с футболом. В 2005—2006-х он вёл переговоры о приобретении терпящей финансовое бедствие «Пармы», но в итоге стал владельцем «Малаги», которую спустя несколько лет продал катарскому шейху Абдулле бин Насеру Аль-Тхани.

В последние же годы он занимался тем, что активно критиковал нынешнее руководство «Реала». В 2005-м он даже вновь выдвинул свою кандидатуру на президентские выборы, но потерпел разгромное поражение. Во главе клуба остался Перес. Тем не менее Санс навсегда останется человеком, который вернул в Мадрид главный еврокубок и вновь заставил всю Европу считаться со «сливочными».