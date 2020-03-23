Возвращение Хабиба в Дагестан и слухи о переносе боя в Россию: что обсуждают за месяц до схватки Нурмагомедов — Фергюсон

Боец ММА Хабиб Нурмагомедов продолжит подготовку к бою с американцем Тони Фергюсоном в Махачкале из-за эпидемии коронавируса в США. По словам его отца и тренера Абдулманапа Нурмагомедова, на родине у спортсмена для этого есть все условия. Новое место проведения турнира UFC 249 по-прежнему не определено, однако в команде действующего чемпиона в лёгком весе не исключили, что поединок может состояться в России. Тем временем звёзды ММА продолжают делиться своими ожиданиями от предстоящей схватки.

Хабиб Нурмагомедов продолжает подготовку к поединку за титул чемпиона UFC в лёгком весе с Тони Фергюсоном, назначенному на 18 апреля. Накануне российский боец вернулся в Махачкалу из США, где он тренировался на протяжении последних полутора месяцев. Сделать это его вынудила ситуация с коронавирусом. Калифорния, где расположен его клуб American Kickboxing Academy (AKA), на данный момент является одним из крупнейших эпицентров эпидемии.

«Хабиб уже вернулся и будет тренироваться здесь. У меня с 1992 года в доме есть свой зал. Мы до последнего терпели, но когда там объявили чрезвычайное положение, то зачем было оставаться?», — цитирует тренера и отца спортсмена Абдулманапа Нурмагомедова «Спорт-Экспресс».

Он заверил, что на родине есть всё необходимое для полноценных занятий. Его сын находится в хорошей форме и продолжает активные тренировки, несмотря на временные неудобства.

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Турнир UFC 249, в рамках которого встретятся Нурмагомедов и Фергюсон, должен был состояться в Нью-Йорке. Однако это стало невозможным после введения в США режима чрезвычайной ситуации, а также полного запрета на проведение массовых мероприятий. В связи с этим сейчас рассматривается возможность переноса боя в другую страну.

По словам менеджера россиянина Ризвана Магомедова, организаторы рассматривают для этого четыре-пять стран, однако о более конкретном варианте пока говорить рано. При этом его отец не исключил, что поединок может состояться в России. По его мнению, для этого нужен лишь небольшой зал, а число секундантов у каждого соперника может быть сокращено до одного-двух.

«Почему бы и нет, если всё пройдёт при закрытых дверях? У нас есть города, где можно провести такой бой, много кто готов его принять. Промоутер Владимир Хрюнов, например. И, конечно, в России пока меньше всего людей болеют коронавирусом — среди больших держав», — добавил Нурмагомедов-старший.

На фоне отмены мероприятий по всему миру UFC 249 остаётся одним из немногих соревнований, пока не ставших «жертвой» эпидемии. В промоушене продолжают вести отчёт до главного события года в мире смешанных единоборств, хотя его глава Дана Уайт и допускает возможность переноса.

«Знаете, ещё 10 дней назад я бы дал уверенный ответ. Не знаю. Мне приходится действовать по обстоятельствам, как и с самого начала. Говорю как есть: на этот вопрос мне нечего ответить», — заявил Уайт в интервью TSN несколько дней назад.

Некоторые представители мира ММА также настроены достаточно скептически по этому поводу. Первый российский чемпион UFC Олег Тактаров напомнил, что соперники уже четыре раза назначали встречу, однако в их планы постоянно вмешивались внешние обстоятельства.

«Думаю, что, несмотря на все усилия Даны Уайта, бой вновь придётся переносить. А что будет дальше, не знает никто. При этом Фергюсон — по-прежнему самый опасный соперник для Нурмагомедова в лёгком весе», — сказал Тактаров «Известиям».

Схожей позиции придерживается и ныне ведущий переговоры с Абсолютным борцовским чемпионатом Александр Шлеменко. Он не исключил, что поединок всё же придётся отменить, хотя и подчеркнул, что необходимо сделать всё возможное, чтобы это избежать.

«Такой бой может войти в историю, учитывая условия, в которых его хотят провести. Хабибу повезло в этом смысле, ведь, если он и Фергюсон подерутся при нынешних обстоятельствах, это будут вспоминать ещё долго. Провести можно было бы в студии, с эффектами и прочими возможностями, которые сейчас есть, устроить отличное зрелище для телевизионной аудитории», — приводит слова Шлеменко «Чемпионат».

При этом глава российского промоушена Fight Nights Global Камил Гаджиев отметил важную особенность подобных мероприятий, которая позволит UFC провести бой вне зависимости от ситуации в мире. Дело в том, что большая часть доходов поступает от продаж трансляций. По его мнению, лишь за счёт зрителей поединок принесёт $100 млн.

«Ну просто грешно отказываться. Я в разговоре с журналистом предположил, что бой можно провести в ангаре, а Уайт будет снимать это на 11-й айфон. Два секунданта, рефери и всё — 15 человек, больше не нужно. В любом случае спрос по системе PPV будет беспрецедентным», — уверен Гаджиев.

Как бы то ни было, бой пока не отменён, а эксперты продолжают делать прогнозы на его исход. Нурмагомедов и Фергюсон являются сильнейшими представителями лёгкой весовой категории, в связи с чем мнения по поводу того, кому достанется чемпионский пояс, разделились.

Американский боец UFC Деррек Льюис предположил, что временному чемпиону удастся одолеть действующего обладателя пояса.

«У Тони всегда в запасе куча сумасшедших приёмов и движений, которые он ещё даже не показывал в боях. Он постоянно над чем-то работает, над дикими болевыми и так далее», — заявил Льюис.

В свою очередь бывший чемпион UFC в тяжёлом весе Джуниор дос Сантос также отметил сильные стороны американца, однако предположил, что победит Нурмагомедов.

«Думаю, это будет отличный бой. У Тони столько разных навыков, он постоянно прёт вперёд, не опасается своих оппонентов, идёт за тем, что он хочет. Хабиб невероятен, не потерпеть ни одного поражения — это нечто. Я жду этот поединок. Тяжело дать прогноз, но думаю, Нурмагомедов сохранит пояс», — дал прогноз дос Сантос.

Столь значимого поединка ожидают не только в мире смешанных единоборств, но и представители других видов спорта. Так, своими ожиданиями поделился нападающий «Зенита» и сборной России по футболу Артём Дзюба.

«Сложно сказать, кто фаворит. Я всегда говорил, что они обязаны подраться. Для Нурмагомедова Фергюсон — самый неудобный соперник. Тони — единственный, кто в партере не будет лежать, будет работать локтями, он жёсткий, грубый, немного неадекватный, единственный, кто не перегорит и не испугается. Хабибу будет трудно», — цитирует Дзюбу пресс-служба сине-бело-голубых.