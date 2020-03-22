Нурмагомедов вернулся из США в Россию из-за коронавируса
- Reuters
«В США никого, все в России», — цитирует Магомедова ТАСС.
Отмечается, что из-за коронавируса был закрыт тренировочный зал в США, в котором занимался россиянин.
Титульный поединок между Нурмагомедовым и Тони Фергюсоном должен был пройти в ночь с 18 на 19 апреля в Нью-Йорке в рамках главного события турнира UFC 249, но из-за распространения коронавируса был перенесён. Нурмагомедов за карьеру одержал 28 побед и не потерпел ни одного поражения. На счету американца 25 выигранных боёв и три проигранных.
Ранее менеджер Нурмагомедова рассказал о возможных местах проведения боя с Фергюсоном.