Нурмагомедов вернулся из США в Россию из-за коронавируса

Ризван Магомедов, менеджер чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова, заявил, что вся команда спортсмена вернулась из США в Россию из-за ситуации с распространением коронавируса.

«В США никого, все в России», — цитирует Магомедова ТАСС.

Отмечается, что из-за коронавируса был закрыт тренировочный зал в США, в котором занимался россиянин.

Титульный поединок между Нурмагомедовым и Тони Фергюсоном должен был пройти в ночь с 18 на 19 апреля в Нью-Йорке в рамках главного события турнира UFC 249, но из-за распространения коронавируса был перенесён. Нурмагомедов за карьеру одержал 28 побед и не потерпел ни одного поражения. На счету американца 25 выигранных боёв и три проигранных.

Ранее менеджер Нурмагомедова рассказал о возможных местах проведения боя с Фергюсоном.