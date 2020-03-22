Менеджер Нурмагомедова рассказал о возможных местах проведения боя с Фергюсоном

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Ризван Магомедов, менеджер чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе россиянина Хабиба Нурмагомедова, рассказал, сколько стран на данный момент рассматривается в качестве места проведения боя с американцем Тони Фергюсоном.
Менеджер Нурмагомедова рассказал о возможных местах проведения боя с Фергюсоном
  • Reuters

«У нас сейчас четыре-пять стран в разработке, какие именно, пока не могу сказать. Мы следим за обстановкой, она каждый день меняется, и что-то сложно сейчас прогнозировать», — цитирует Магомедова РБК

Титульный поединок между Нурмагомедовым и Фергюсоном должен был пройти в ночь с 18 на 19 апреля в Нью-Йорке в рамках главного события турнира UFC 249, но из-за распространения коронавируса был перенесён. Нурмагомедов за карьеру одержал 28 побед и не потерпел ни одного поражения. На счету американца 25 выигранных боёв и три проигранных.

Ранее Нурмагомедов обратился к подписчикам на фоне пандемии коронавируса.

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