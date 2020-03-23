Отец Нурмагомедова рассказал, где его сын будет тренироваться по возвращении в Россию
- АГН «Москва»
«Хабиб пашет полным ходом. Он в хорошей форме. Ждём, когда и куда улетать. Очень хотим знать, куда нам лететь. Ждём не дождёмся. Хабиб уже дома и будет только дома. Он будет тренироваться там. У меня с 1992 года в доме есть свой зал», — приводит слова Нурмагомедова-старшего «Спорт-Экспресс».
Титульный поединок между Нурмагомедовым и Фергюсоном должен был пройти в ночь с 18 на 19 апреля в Нью-Йорке в рамках главного события турнира UFC 249, но из-за распространения коронавируса был перенесён. Нурмагомедов за карьеру одержал 28 побед и не потерпел ни одного поражения. На счету американца 25 выигранных боёв и три проигранных.
Ранее сообщалось, что Нурмагомедов вернулся из США в Россию из-за коронавируса.