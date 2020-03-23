Хрюнов: думаю, весной бой Нурмагомедова и Фергюсона вряд ли состоится

Короткая ссылка
Известный промоутер Владимир Хрюнов выразил сомнение, что бой чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова и Тони Фергюсона состоится в запланированное время.
Хрюнов: думаю, весной бой Нурмагомедова и Фергюсона вряд ли состоится
  • Reuters

«Сожалею, что в мире наступила подобная ситуация. Думаю, весной бой Нурмагомедова и Фергюсона вряд ли состоится. Сейчас нужно разобраться, что происходит с человечеством, обезопасить себя и близких», — цитирует Хрюнова «Спорт день за днём».

Бой Хабиба Нурмагомедова и Тони Фергюсона запланирован на 18 апреля 2020 года. Место проведения поединка пока не известно.

Ранее Дзюба назвал Фергюсона самым неудобным соперником для Нурмагомедова.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить