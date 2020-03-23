Хрюнов: думаю, весной бой Нурмагомедова и Фергюсона вряд ли состоится

Известный промоутер Владимир Хрюнов выразил сомнение, что бой чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова и Тони Фергюсона состоится в запланированное время.

«Сожалею, что в мире наступила подобная ситуация. Думаю, весной бой Нурмагомедова и Фергюсона вряд ли состоится. Сейчас нужно разобраться, что происходит с человечеством, обезопасить себя и близких», — цитирует Хрюнова «Спорт день за днём».

Бой Хабиба Нурмагомедова и Тони Фергюсона запланирован на 18 апреля 2020 года. Место проведения поединка пока не известно.

Ранее Дзюба назвал Фергюсона самым неудобным соперником для Нурмагомедова.