Дзюба назвал Фергюсона самым неудобным соперником для Нурмагомедова

Короткая ссылка
Футболист санкт-петербургского «Зенита» Артём Дзюба поделился своим видением противостояния чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова и первого номера рейтинга Тони Фергюсона.
Дзюба назвал Фергюсона самым неудобным соперником для Нурмагомедова
  • РИА Новости

«Сложно сказать, кто фаворит. Я всегда говорил, уже два-три года, что они обязаны встретиться. Для Хабиба Фергюсон — самый неудобный соперник. Фергюсон — единственный, кто не будет лежать в партере, а будет работать локтями. Он жёсткий, грубый. Хабибу будет тяжело. Тони немного неадекватный такой, но единственный, кто не перегорит и не испугается Хабиба. Этот бой будет любопытно всем посмотреть. Даже тем, кому не особенно интересен этот вид спорта», — приводит слова Дзюбы официальный сайт «Зенита».

Поединок Нурмагомедова и Фергюсона должен состояться 18 апреля 2020 года в рамках турнира UFC 249. Место проведения мероприятия пока не определено.

Тактаров выразил мнение, что бой Нурмагомедова и Фергюсона снова сорвётся.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить