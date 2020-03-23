Дзюба назвал Фергюсона самым неудобным соперником для Нурмагомедова

Футболист санкт-петербургского «Зенита» Артём Дзюба поделился своим видением противостояния чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова и первого номера рейтинга Тони Фергюсона.

«Сложно сказать, кто фаворит. Я всегда говорил, уже два-три года, что они обязаны встретиться. Для Хабиба Фергюсон — самый неудобный соперник. Фергюсон — единственный, кто не будет лежать в партере, а будет работать локтями. Он жёсткий, грубый. Хабибу будет тяжело. Тони немного неадекватный такой, но единственный, кто не перегорит и не испугается Хабиба. Этот бой будет любопытно всем посмотреть. Даже тем, кому не особенно интересен этот вид спорта», — приводит слова Дзюбы официальный сайт «Зенита».

Поединок Нурмагомедова и Фергюсона должен состояться 18 апреля 2020 года в рамках турнира UFC 249. Место проведения мероприятия пока не определено.

Тактаров выразил мнение, что бой Нурмагомедова и Фергюсона снова сорвётся.