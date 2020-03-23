Тактаров считает, что бой Нурмагомедова и Фергюсона снова сорвётся

Бывший боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Олег Тактаров высказал мнение, что поединок между Хабибом Нурмагомедовым и американцем Тони Фергюсоном в очередной раз сорвётся.

«Если честно, то, похоже, судьба не хочет, чтобы Хабиб и Тони встретились друг с другом. В прошлые четыре раза мешали травмы и сгонка веса, сейчас — история с коронавирусом. Думаю, что, несмотря на все усилия Даны Уайта, бой вновь придётся переносить. А что будет дальше, не знает никто. При этом Фергюсон — по-прежнему самый опасный соперник для Нурмагомедова в лёгком весе», — приводят слова Тактарова «Известия».

Титульный поединок между Нурмагомедовым и Фергюсоном должен был пройти в ночь с 18 на 19 апреля в Нью-Йорке в рамках главного события турнира UFC 249, но из-за распространения коронавируса был перенесён. Нурмагомедов за карьеру одержал 28 побед и не потерпел ни одного поражения. На счету американца 25 выигранных боёв и три проигранных.

Ранее сообщалось, что Нурмагомедов вернулся из США в Россию из-за коронавируса.