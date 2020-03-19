От спутника Земли до вечных льдов: Луна, Антарктида и ещё три места для организации боя Нурмагомедова с Фергюсоном

Турнир UFC 249 с участием Хабиба Нурмагомедова и Тони Фергюсона не состоится на спортивной арене «Барклайс-центр» в соответствии с указаниями Атлетической комиссии штата Нью-Йорк. Об этом сообщили в пресс-службе Абсолютного бойцовского чемпионата. В связи с этим глава промоушена Дана Уайт пошутил, что схватка за титул в лёгком весе может пройти на Луне. RT решил составить список из пяти необычных локаций, подходящих для проведения бойцовского шоу.

Турнир UFC 249 официально перенесли из Нью-Йорка из-за коронавируса. Это было сделано в соответствии с рекомендациями Атлетической комиссии штата Нью-Йорк, а также в связи с ограничением на проведение крупных публичных мероприятий в данном регионе. Пока неизвестно, где именно пройдёт поединок между Нурмагомедовым и Фергюсоном и будет ли он отложен на осень 2020 года. Несмотря на невесёлые новости, многие люди сохраняют чувство юмора и позитивный настрой. Одним из таковых является президент чемпионата Дана Уайт, пошутивший о проведении боя между Хабибом и Тони на Луне.

RT решил составить список самых неожиданных мест, где могло бы, пусть и чисто теоретически, произойти сражение за пояс в лёгком весе.

Луна

Уайт не зря назвал спутник Земли в качестве возможного места проведения поединка между Нурмагомедовым и Фергюсоном. Во-первых, до Луны вряд ли добрался коронавирус, что практически гарантирует здоровье и безопасность обоих спортсменов. Во-вторых, организация шоу на Луне куда менее затратна, чем, скажем, на Марсе.

При этом Уайт уверен, что в осуществлении этого проекта ему поможет Илон Маск. Генеральный директор Tesla и SpaceX уже давно говорил о планах по колонизации Луны и Марса и даже представлял космический корабль для перевозки людей. Наверняка миллиардер захочет поучаствовать в организации первого турнира UFC за пределами Земли и поможет не только с перелётом, но и с созданием специального октагона с земной гравитацией. В противном случае Нурмагомедов рискует стать значительно менее стремительным и менее удачливым в проведении тейкдаунов, что ставит под вопрос его успех в дуэли с Фергюсоном.

LMFAO get ready everyone pic.twitter.com/9HZmErC1mB — Dana White (@danawhite) March 18, 2020

Конго

Ещё один вариант предложил сам Нурмагомедов. Российский боец вспомнил о сражении Мухаммеда Али с Джорджем Форманом, которое прошло в городе Киншаса в 1974 году. На тот момент страна носила название Заир, но впоследствии была переименована в Демократическую Республику Конго. Дуэль между боксёрами обрела статус легендарной и получила название «Грохот в джунглях», а место стало культовым для любителей единоборств.

Неудивительно, что Нурмагомедов хочет прикоснуться к истории и устроить событие, напоминающее по масштабу противостояние Али и Формана. Стоит отметить, что соперник у него весьма подходящий. Хотя в послужном списке Фергюсона и не значатся 40 побед, 37 из которых были одержаны досрочно, зато имеется беспроигрышная серия из 12 боёв. А для ММА это является гроссмейстерским показателем. Кроме того, на данный момент в Конго крайне благоприятная эпидемиологическая ситуация. Согласно данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в стране зафиксировано всего семь случаев заболевания коронавирусом.

Антарктида

Есть основания предполагать, что на данный момент коронавирус вряд ли добрался до Антарктиды, вследствие чего UFC вполне мог бы обратить внимание на этот материк. Организовать туда экспедицию было бы гораздо проще и экономичнее, чем на Луну. Турнир в вечных льдах вошёл бы в историю не только смешанных единоборств, но и спорта в целом, а дуэль Нурмагомедова и Фергюсона обязательно получила бы звучное название наподобие «Грохота в джунглях».

Таким образом, UFC 249 может стать первым крупным спортивным мероприятием в Антарктиде и лишить этого статуса Кубок Лазарева. Ещё два года назад шли разговоры о проведении на континенте турнира по хоккею в 2020-м, но Абсолютный бойцовский чемпионат может сработать на опережение. При этом здесь уже неоднократно проводились публичные мероприятия, поэтому особых преград для организации шоу быть не должно. Достаточно вспомнить, что в декабре 2013 года группа Metallica отыграла здесь «бесшумный» концерт. Мероприятие прошло на научной станции Карлини, а музыка транслировалась слушателям в наушники.

Непал

Нельзя не рассматривать возможность проведения поединка между Нурмагомедовым и Фергюсоном в горах. В первую очередь — из-за пресловутого коронавируса, заставившего Уайта и компанию забыть об организации турнира на территории США. В высокогорных странах вируса практически нет, о чём говорит пример Непала. В самом высокогорном государстве планеты пока официально подтверждён лишь один случай заражения COVID-19.

Единственной проблемой стало бы отсутствие в Непале крупных арен, способных принять всех желающих посетить UFC 249. Так, самый большой стадион страны «Дасаратх Рангасала» вмещает не более 15 тыс. зрителей, а этого вряд ли будет достаточно. Однако в нынешних условиях это гораздо лучше, чем пустые трибуны «Барклайс-центра» в Нью-Йорке.

Багамские Острова

Безусловно, местный антураж вряд ли подходит для жёсткой битвы за титул чемпиона UFC в лёгком весе, но с точки зрения угрозы коронавируса это место является одним из самых безопасных. Как и в Непале, по состоянию на 19 марта здесь выявлен лишь один заражённый, что является отличным показателем. Однако Багамы уж точно являются более привлекательным местом для туристов и комфортным — для спортсменов.

Таким образом, руководство UFC не только предоставляет бойцам возможность выступить, но и устраивает как им, так и себе небольшой отдых. Этот турнир обещает стать незабываемым не только для болельщиков, лишённых возможности наблюдать за спортивными соревнованиями из-за пандемии, но и для атлетов. Вопрос лишь в том, возьмёт ли Нурмагомедов с собой свою фирменную папаху, ведь в данном климате ему будет не очень комфортно носить подобный головной убор.