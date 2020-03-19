UFC подтвердил перенос боя Нурмагомедова и Фергюсона

Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC) подтвердил, что турнир UFC 249 в Нью-Йорке, главным событием которого должен был стать поединок между чемпионом организации в лёгком весе россиянином Хабибом Нурмагомедовым и американцем Тони Фергюсоном, перенесён.

Как сообщает пресс-служба UFC, турнир не состоится в Нью-Йорке из-за решения в соответствии с указаниями Атлетической комиссии штата Нью-Йорк (NYSAC) и с ограничениями самого штата в связи с распространением коронавируса.

Новое место проведения турнира будет объявлено после утверждения.

Титульный поединок между Нурмагомедовым и Фергюсоном должен был пройти в ночь с 18 на 19 апреля в Нью-Йорке в рамках главного события турнира UFC 249, но из-за распространения коронавируса было запрещено проводить мероприятие. Нурмагомедов за карьеру одержал 28 побед и не потерпел ни одного поражения. На счету американца 25 выигранных боёв и три проигранных.

Ранее глава UFC пошутил по поводу проведения боя Нурмагомедова и Фергюсона на Луне.