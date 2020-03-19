Глава UFC пошутил по поводу проведения боя Нурмагомедова и Фергюсона на Луне

Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт пошутил по поводу проведения поединка между чемпионом организации в лёгком весе россиянином Хабибом Нурмагомедовым и американцем Тони Фергюсоном на Луне.

Уайт опубликовал фото в своём Twitter, на котором Нурмагомедов и Фергюсон выходят в октагон на Луне, а за ними в скафандрах следят комментатор Джо Роган и глава компании SpaceX Илон Маск.

«Готовьтесь», — подписал фото Уайт.

Титульный поединок между Нурмагомедовым и Фергюсоном должен пройти в ночь с 18 на 19 апреля в Нью-Йорке в рамках главного события турнира UFC 249, но из-за распространения коронавируса мероприятие было запрещено проводить и рассматривается возможность переноса боя в другую страну. Нурмагомедов за карьеру одержал 28 побед и не потерпел ни одного поражения. На счету американца 25 выигранных боёв и три проигранных.

Ранее сообщалось, что в Нью-Йорке официально запретили проведение UFC 249 из-за коронавируса.