Нурмагомедов выразил готовность подраться с Фергюсоном в Африке

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов порассуждал на тему места своего следующего боя, в котором он встретится с американцем Тони Фергюсоном.

«В Англии нельзя, в Европу не попасть, в Россию не прилетишь. В Азии тоже нельзя драться. Не знаю ничего про Заир, что там? Мы могли бы подраться в Заире среди джунглей. Где дрался Мохаммед Али с… Забыл его имя. Не знаю ничего про ситуацию там, почему бы и нет?» — заявил Нурмагомедов во время прямого эфира в Instagram его менеджера Али Абдель-Азиза.

В Заире, или ДР Конго, как сейчас называется эта страна, прошёл знаменитый боксёрский поединок, в котором Мохаммед Али одолел Джорджа Формана.

Первоначально Нурмагомедов должен был встретиться с Фергюсоном 18 апреля в Бруклине, но в связи с пандемией коронавируса и запретом на проведение массовых мероприятий в США, UFC ищет новое место для боя.

Ранее Нурмагомедов заявил, что Уайт в ближайшее время сообщит место боя с Фергюсоном.