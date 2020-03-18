Нурмагомедов заявил, что Уайт в ближайшее время сообщит место боя с Фергюсоном

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов заявил, что в ближайшее время станет известно о месте проведения поединка с американцем Тони Фергюсоном.

«Вчера у меня был разговор с Уайтом. Он сказал, что приложит все усилия, чтобы бой с Фергюсоном состоялся. Через несколько дней он назовёт место, где пройдёт бой», — сказал Нурмагомедов в прямом эфире в Instagram своего менеджера Али Абдель-Азиза.

Титульный поединок между Нурмагомедовым и Фергюсоном должен пройти в ночь с 18 на 19 апреля в Нью-Йорке в рамках главного события турнира UFC 249, но из-за распространения коронавируса рассматривается возможность переноса боя в другую страну. Нурмагомедов за карьеру одержал 28 побед и не потерпел ни одного поражения. На счету американца 25 выигранных боёв и три проигранных.

Ранее боец MMA Рафаэль Дос Аньос выразил мнение, что Фергюсон является фаворитом в бою с Нурмагомедовым.