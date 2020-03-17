Дос Аньос считает Фергюсона фаворитом в бою с Нурмагомедовым

Экс-чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Рафаэль Дос Аньос поделился ожиданиями от боя действующего обладателя титула Хабиба Нурмагомедова с американцем Тони Фергюсоном.

«Это хороший бой. На мой взгляд, у Тони есть небольшое преимущество. Он хорошо работает локтями и у него отличное кардио. В целом думаю, что это будет близкий бой. Тони часто пропускает, возможно, Хабиб его поймает. Но всё же у Фергюсона есть небольшое преимущество. Он работает в партере, бьёт локтями и делает это очень хорошо. Думаю, что он победит», — приводит слова Дос Аньоса UFC Russia.

За свою карьеру 35-летний бразилец встречался и с Нурмагомедовым, и с Фергюсоном, проиграв оба поединка решением судей.

Ранее отец Нурмагомедова допустил перенос боя с Фергюсоном в Дубай.