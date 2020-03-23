Баскетболист «Юты» Митчелл заявил, что не испытывает симптомов коронавируса
Атакующий защитник «Юты Джаз» Донован Митчелл сообщил, что не чувствует симптомов коронавирусной инфекции.
- Reuters
- © David Richard-USA TODAY Sports
«Сижу без симптомов», — написал в Instagram баскетболист.
Митчелл стал вторым заразившимся в НБА после своего одноклубника — Руди Гобера.
Ранее сообщалось, что Сильвер заявил, что ещё рано оценивать убытки НБА из-за коронавируса.
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