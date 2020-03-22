Сильвер заявил, что ещё рано оценивать убытки НБА из-за коронавируса

Комиссар Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Адам Сильвер ответил на вопрос о финансовых потерях лиги из-за пандемии коронавируса.

«Ещё слишком рано говорить о том, какими будут экономические последствия. Мы ежедневно, если не ежечасно, анализируем несколько сценариев и продолжим оценивать финансовые потери. Безусловно, картина некрасивая, но все, независимо от того, в какой отрасли они работают, находятся в одной лодке», — передаёт слова Сильвера Associated Press.

Регулярный чемпионат НБА был приостановлен на неопределённый срок начиная с 12 марта.

Ранее сообщалось, что Сильвер не удивлён увеличением количества положительных тестов на коронавирус в лиге.