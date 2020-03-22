Комиссар НБА не удивлён увеличением количества положительных тестов на коронавирус в лиге

Комиссар Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Адам Сильвер признался, что не удивился увеличению количества положительных тестов на коронавирус в лиге.

«К сожалению, исходя из всего, что мы знаем, большое количество положительных тестов в нашей лиге было неизбежно. Так что результаты четверга не стали большим сюрпризом. Как и все остальные, мы просто стараемся принимать каждый день таким, какой он есть», — передаёт слова Сильвера Associated Press.

Среди представителей НБА по состоянию на 21 марта выявлено 14 случаев заражения коронавирусом, десять из которых — у игроков.

12 марта НБА приняла решение о приостановке регулярного сезона на неопределённый срок из-за пандемии коронавируса.

Ранее сообщалось, что НБА запретила игрокам тренироваться где-либо, кроме как дома.